Liebe Leser,

für den deutschen Halbleiterhersteller Infineon könnte es so gut laufen, wäre da nicht die jüngst bekanntgegebene Blockade der US-Behörden zur Übernahme des Wettbewerbers Wolfspeed. Völlig überraschend grätschte der US-Regierungsausschuss mit dem Namen Committee on Foreign Investment in the United States (kurz: CFIUS) dazwischen und sorgte für miese Stimmung sowohl bei den Deutschen als auch bei den US-Amerikanern. Die 850 Millionen Dollar teure Übernahme sollte die ohnehin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...