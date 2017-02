Wenn der Tank rostet und die Wandstärke abnimmt, wird es gefährlich: Wegen möglicher Mängel am Gastank ruft VW schon länger Autos zurück. Nun meldet der Konzern, dass mehr als 6000 zusätzliche Fahrzeuge betroffen sind.

Volkswagen ruft vorsorglich weitere Erdgas-Autos in die Werkstätten. Betroffen sind 6270 Fahrzeuge in Deutschland, wie der Autobauer am Freitag in Wolfsburg mitteilte. Bei den Autos sollen die vorhandenen Gastanks gegen neue Gastanks mit einem modernen Lacksystem ausgetauscht werden. Bei den Wagen handelt es sich demnach ...

