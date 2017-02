Bei GoGold Resources haben wir ein glückliches Händchen bewiesen. Unser Musterdepotwert liegt bereits mit über 37% im Plus. Dabei haben wir den Wert erst vor zwei Wochen ins Depot aufgenommen. Auch die Aufstockung unserer Position in unserem Wikifolio Rohstoffe trägt derzeit Früchte. Wir liegen hier sogar schon mit über 40% vorne. Beschleunigt wurde die Rallye, die sich übrigens am Dienstag auch entgegen des Marktes fortsetzte, durch die Vorlage von Quartalszahlen. GoGold hat leider ein gebrochenes Finanzjahr und das erste Quartal lief dabei von Oktober bis Dezember. ...

