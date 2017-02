Die Ergebnisse demonstrieren die Wirksamkeit von MABp1 bei der Behandlung von HS

AUSTIN, Texas, 17. Februar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT), Entwickler der neuartigen True Human-Antikörpertherapien gab heute die Topline-Ergebnisse einer Prüfarzt-initiierten randomisierten Phase-2-Studie zur Untersuchung des True Human-Antikörpers MABp1 von XBiotech für die Behandlung von Hidradenitis Suppurativa (HS) bekannt. HS ist eine schwere und stark beeinträchtigende chronisch verlaufende entzündliche Hauterkrankung. Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt und zeigte eine signifikante Verbesserung bei HS-Patienten im Vergleich zur Kontrolle 12 Wochen nach der Therapie (Ansprechrate von 60 % ggü. 10 % (p = 0,035)).

In einer doppelblinden, placebokontrollierten Studie mit 20 Patienten sollte die Sicherheit und Wirksamkeit von MABp1 zur Behandlung von HS-Patienten, für die eine Anti-TNF-Therapie nicht geeignet ist, untersucht werden. Der True Human-Antikörper des Unternehmens zielt auf Interleukin-1 alpha (IL-1A) ab. Die Patienten wurden 1:1 randomisiert und erhielten über einen Zeitraum von 12 Wochen im Abstand von 2 Wochen MABp1 oder Placebo. 12 Wochen nach Behandlungsbeginn wurden die Patienten einer ersten Wirksamkeitsuntersuchung mittels des Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR) Scores unterzogen, gefolgt von einer Nachbeobachtungsphase von weiteren 12 Wochen ohne Medikamentengabe, um die Zeit bis zum Auftreten eines Rezidivs zu untersuchen. Die Wirksamkeitsmessungen beinhalteten die Auswertung der HiSCR-Scores, eine validierte Methode zum Beurteilen der Wirksamkeit bei HS-Patienten, sowie die Bewertung der Lebensqualität und ultrasonographische Untersuchungen.

"Die anhand der Daten festgestellte Gesamtansprechrate ist meiner Ansicht nach zukunftsweisend für die Behandlung von HS," kommentierte Dr. Giamarellos-Bourboulis, "Bestärkt durch diese Ergebnisse freue ich mich sehr über die künftige Anwendung von MABp1 zur Behandlung dieser verheerenden Erkrankung." Prof. Giamarellos-Bourboulis ist Leiter des Outpatients Department for HS des 4th Department of Medicine des ATTIKON University Hospital in Griechenland, wo die Studie durchgeführt wurde. Das Center ist ein anerkanntes europäisches Referenzzentrum für HS, mit mehr als 20 von Experten geprüften Veröffentlichungen, vier durchgeführten randomisierten Studien mit biologischen Therapien und der aktiven Teilnahme an den PIONEER-Studien zur Zulassung von Adalimumab für HS.

Über Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis Suppurativa (HS) ist eine chronische, entzündliche Hauterkrankung. Betroffen sind insbesondere Körperregionen, an denen apokrine Schweißdrüsen in größerer Zahl vorkommen. An den betroffenen Regionen bilden sich Knötchen, die im weiteren Verlauf anschwellen, spontan brechen und eitrigen Ausfluss absondern. Dieser Vorgang wiederholt sich, was zur Bildung von Fistelgängen und schmerzhaften Hautabszessen führt 1,2. Daher sind die Folgen von HS für den Patienten oft verheerend und beeinträchtigen signifikant seine Lebensqualität 3. Der Dermatology Quality Life Index (DQLI) für HS beträgt 8,9 und ist somit höher als bei jeder anderen Hauterkrankung 4. Die herkömmlichen Behandlungsmethoden umfassen Antibiotika, Antiandrogene und Operationen. Die weltweite Prävalenz von HS wird auf bis zu 4 % der Bevölkerung geschätzt 2.

Über die therapeutischen True Human-Antikörper

Anders als frühere Generationen von Antikörpertherapien stammen die True Human-Antikörper von XBiotech unverändert von Personen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Entdeckungen über verschiedene Krankheitsbereiche hinweg und klinische Studien belegen das Potenzial der True Human-Antikörper von XBiotech, Krankheiten mithilfe der natürlichen Immunität des Körpers und damit sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=2i5aMqP1RUG35UWAEnVhjSXsBFAThedaS89ttUcj_qh38KRioa5OQZcpU2x3qA4VyWGGejjYPdDIvUD6Zc9B9ZMOlkwotVjzUb7dfwvt3VvYrDXrbbLFtmt_oWCYHzVM4EmSaEIZ4_PJiZfXlULOuRB8lrdpJDbaTdReflPyq6nYjIkmejxi92BHbpP0uvAPjcZ9KU1g5TMJEUgk6xKgjpqvoc7DBDOpnMI8ONWhf_YsOPpqn9fbKBBT6XD55hEb5pP66jabah8W6H_oB7if2Jjd14v12Wa7yj1Vc3x1_jJjgNxSuvdTZmNm5TfIcs7CIBHA7jdE4xrmThzyCELQd2OQnTk0ac1aLbvAxeTdipR7m1V08AmrUARURoD7e37tvw7W7fD1RasLGaNrOlkvtw==).

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen in Bezug auf Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

