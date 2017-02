Kanadas Premier Trudeau demonstrierte Einigkeit mit US-Präsident Trump. Aber viele Probleme bleiben. Deswegen will Trudeau die Beziehungen zu Gleichgesinnten stärken - und startet bei "Angela" in Berlin.

Mit diesem Foto dürfte Angela Merkel viele neidisch machen. Bei Kerzenlicht sitzt die Kanzlerin am gedeckten Tisch Justin Trudeau gegenüber, dem kanadischen Anti-Trump-Posterboy. Der 45-Jährige ist erstmals als Premierminister in Berlin, und der Besuch ist wichtig. Donald Trump dominiert die Nachrichten und das Weltgeschehen. Trudeau will die Bande mit Ländern stärken, die dem neuen US-Präsidenten ähnlich skeptisch begegnen wie Kanada.

Im Kanzleramt sprechen Merkel und Trudeau am Freitag über Themen, die beide beschäftigen: Das Handelsabkommen Ceta der EU mit Kanada, den Ukraine-Konflikt, die Nato, die Trumps Regierung gerade mit Rückzugs-Drohungen unter Druck setzt. Es herrscht demonstrative Einigkeit, Trudeau bedankt sich bei "Angela", Merkel lobt Kanadas Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Trump? Beide betonen, man wolle gute Beziehungen und setze auf gemeinsame ...

