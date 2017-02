Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz -1,38% auf 50,65, davor 6 Tage im Plus (3,84% Zuwachs von 49,46 auf 51,36), RHI -3,21% auf 23,35, davor 6 Tage im Plus (6,23% Zuwachs von 22,71 auf 24,12), VIG -0,88% auf 23,04, davor 6 Tage im Plus (3,54% Zuwachs von 22,45 auf 23,25), ATX -0,47% auf 2798,27, davor 6 Tage im Plus (3,89% Zuwachs von 2706,11 auf 2811,35), Oberbank AG Stamm +0,6% auf 66,6, davor 6 Tage ohne Veränderung , Porr -0,48% auf 40,7, davor 4 Tage im Plus (5,55% Zuwachs von 38,74 auf 40,9), Silberbarren (1000g) -0,01% auf 712,6, davor 4 Tage im Plus (2,19% Zuwachs von 697,4 auf 712,7), SW Umwelttechnik +0,7% auf 7,15, davor 4 Tage ohne Veränderung , Dr. Bock Industries +7,89% auf 10,25, davor 4 Tage ohne Veränderung , AT&S-2,48% auf 10,4, davor 3 Tage im...

