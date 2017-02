MENLO PARK (IT-Times) - Mark Zuckerberg hat ein Manifest veröffentlicht: In einem offenen Brief kündigt er an, sein Netzwerk Facebook als Bollwerk gegen Abschottung und Protektionismus nutzen zu wollen. Facebook sei mittlerweile mehr geworden als nur ein Netzwerk, über das man sich mit Freunden und Familie...

Den vollständigen Artikel lesen ...