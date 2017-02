Regensburg (ots) - Was denn jetzt? Einerseits sollen Politiker bitteschön möglichst authentisch sein. Andererseits wird an ihnen herumgekrittelt, wenn sie stilistisch nicht ins Bild passen. Die Frage ist doch aber eine andere: Was steckt in dem Maßanzug oder hinter dem Bart? Ist es nicht wichtiger, was ein Politiker zu sagen hat, als was er zu tragen hat? Allerdings sind wir alle daran gewöhnt, Dinge nach ihren Äußerlichkeiten zu bewerten. Was sich gut ansehen lässt, dem stehen wir von vornherein aufgeschlossener gegenüber. Das erhöht die Chance, zuzuhören. Ein Dilemma also? Keineswegs. Gutes Auftreten gehört in gewissen Positionen einfach dazu - auch in der Politik und auch bei den Herren. Aber ob Herr Schulz nun Bart trägt oder nicht, soll er selbst entscheiden.



