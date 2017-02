FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich am Freitagabend nur eine Aktie im nachbörslichen Geschäft mit deutschen Werten auffällig gezeigt. Deutsche Telekom wurden am Abend 2,0 Prozent fester gestellt. "Softbank soll an T-Mobile US interessiert sein", sagte der Marktteilnehmer. Reuters hatte zuvor berichtet, der japanische Mischkonzern Softbank wolle seine US-Mobilfunktochter Sprint mit der US-Tochter der Deutschen Telekom fusionieren. An der Wall Street schlossen T-Mobile US und Sprint 5,5 bzw. 3,3 Prozent fester. Air Berlin reagierten indes nicht auf das Ergebnis des Umtauschangebots von Wandelschuldverschreibungen, welches die Fluglinie am Abend bekannt gegeben hatte.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.794 11.757 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

February 17, 2017 16:54 ET (21:54 GMT)

