Wochenrückblick KW07: Volkswagen sorgt für Unruhe, DAX wartet auf neue Hochs

Die Börsen zeigen sich weiter von ihrer gutgelaunten Seite. Vor allem die Wall Street überzeugte zuletzt durch eine überraschend robuste Stärke. Offenbar wird US-Präsident Trump weiterhin zugetraut, die US-Wirtschaft voranzubringen. In diesem Umfeld konnten auch die deutsche Börsen zulegen, wenngleich neue Rekordhochs im DAX weiterhin noch nicht erreicht wurden.

Da bietet es sich an, einmal in die zweite bzw. dritte Reihe des Frankfurter Marktes zu schauen. Der Nebenwerteindex SDAX hat erstmals die Marke von 10.000 Punkten erreicht. Die Nebenwerte profitieren dabei vom Nachholbedarf dieses Segments. Zudem sind gerade im MDAX und SDAX viele Weltmarktführer zu finden, die von Anlegern in der Breite noch immer nicht ins Depot genommen wurden.

Deutschland

Von den drei großen DAX-Automobilwerten hat sich Daimler zuletzt am schwächsten entwickelt. Während sich nun sowohl die Schwaben als auch BMW und Volkswagen über gute Absatzzahlen in Europa freuen konnten, sammelte die Daimler Pkw-Marke Mercedes-Benz extra Punkte. Mehr dazu hier.

Bei Volkswagen konnte man sich zuletzt über die Fortschritte bei der Aufarbeitung des Abgasskandals freuen. Außerdem eroberten die Wolfsburger 2016 die Weltmarktspitze mit mehr als 10 Millionen verkauften Autos. Allerdings fiel der 2017er-Jahresauftakt gehörig ins Wasser. VW hatte für den Monat Januar gegenüber dem Vorjahreszeitraum konzernweit einen Absatzrückgang um 4,0 Prozent auf 813.700 Fahrzeuge ausgewiesen. Unsere Einschätzung dazu hier.

