von Peter Gewalt, Chef-Redakteur €uro am Sonntag €uro am Sonntag: Herr Waigel, viele Europäer wenden sich von der EU ab. Kann eine Veranstaltung wie Ihre Münchner Europa Konferenz vergangene Woche dem etwas entgegensetzen? Theo Waigel: Ja, sehr viel sogar. Gerade in diesen schwierigen Zeiten muss es das Ziel dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...