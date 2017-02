Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: Allianz, OMV, Nestlé, NetEase, JinkoSolar, Novartis, Polytec, VIG, AT&S, Merck KGaA. Zur Animation Companies im Artikel Allianz Mitglied in der BSN Peer-Group Versicherer Show latest Report (11.02.2017) Im DAX auf Pos. 14 (bezogen auf YTD %). Platz 3 im Umsatzranking YTD im DAX. Aktuelle Kommentare SebastianReese | 220711: Allianz nach starken Zahlen heute gefragt. Wir konnten die Vola für einen kurzfristigen Daytrade gewinnbringend ausnutzen. Scharch | SCHARCH1: Die Allianz will dieses Jahr die Dividende um 30 Cent auf 7,60€...

Den vollständigen Artikel lesen ...