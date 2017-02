Die Aktie von Roche hat in den vergangenen Tagen eine starke Aufholjagd gestartet und dabei auch die 200-Tage-Linie nach oben durchbrechen können. Dem Wert gelang damit ein erstes Kaufsignal. Die nächste wichtige Hürde, die es zu überwinden gilt, wartet nun im Bereich von 247 Schweizer Franken. Zuletzt hat Roche mit einer Reihe von News auf sich aufmerksam machen können. So hat beispielsweise die Tochter Chugai in Japan die Zulassung für das Immun-Therapeutikum Atezolizumab zur Behandlung von inoperablem fortgeschrittenem oder rezidivierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) beantragt. Die jüngsten Studiendaten waren äußerst vielversprechend. Der Mitteilung zufolge wurde die Überlebensdauer der Patienten (overall survival, OS) um 13,8 Monate verlängert. Zudem wurden keine bedenklichen Zwischenfälle registriert. Zudem hieß es weiter: Chugai werde alles daran setzen, um möglichst rasch eine Zulassung für Atezolizumab zu bekommen, damit auch Patienten in Japan mit dieser Form von Lungenkrebs möglichst bald einen Zugang zu dieser Behandlung bekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...