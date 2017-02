In der Wochensicht ist vorne: Tomorrow Focus 8,54% vor CTS Eventim 6,73%, RTL Group 3,91%, Axel Springer 1,76%, ProSiebenSat1 0,17%, Constantin Medien 0%, Time Warner -0,1%, Sky -0,2%, Bertelsmann -0,61% und Vivendi -1,14%. In der Monatssicht ist vorne: CTS Eventim 8,64% vor Tomorrow Focus 4,2% , Axel Springer 2,92% , RTL Group 2,69% , Time Warner 1,7% , Constantin Medien 1,46% , ProSiebenSat1 0,46% , Bertelsmann 0,39% , Sky 0,38% und Vivendi -4,55% . Weitere Highlights: Axel Springer ist nun 9 Tage im Plus (3,78% Zuwachs von 46,55 auf 48,31), ebenso Constantin Medien 3 Tage im Plus (2,8% Zuwachs von 1,9 auf...

