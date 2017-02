von Martin Reim, €uro am Sonntag Die Deutsche Post hatte etliche Stücke bereits an Verkaufsstellen ausgeliefert und vor dem offiziellen Erstverkaufstag zurückgezogen. Ein Sprecher hatte noch vor Kurzem erklärt, keine der Marken sei in den Verkauf gelangt. Bei der Ausgabe, die eine Christbaumkugel und das Wort "Weihnachten" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...