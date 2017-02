In der Wochensicht ist vorne: Allianz 3,79% vor Talanx 2,15%, VIG 2,11%, Generali Assicuraz. 1,93%, AXA 0,93%, Hannover Rück 0,42%, Münchener Rück -0,59%, Zurich Insurance -1,1%, Swiss Re -2,21% und Uniqa -2,28%. In der Monatssicht ist vorne: Generali Assicuraz. 7,88% vor Hannover Rück 5,34% , Talanx 5,12% , VIG 2,72% , Allianz 2,13% , Münchener Rück -0,08% , Zurich Insurance -0,75% , Swiss Re -1,01% , Uniqa -1,39% und AXA -3,71% . Year-to-date lag per letztem Schlusskurs VIG 8,17% (Vorjahr: -15,78 Prozent) im Plus. Dahinter Talanx 5,98% (Vorjahr: 11,3 Prozent) und Generali Assicuraz. 4,67% (Vorjahr:...

Den vollständigen Artikel lesen ...