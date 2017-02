Die Polytec Group AG hat Ende Januar sehr starke vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Während der Umsatz leicht um 3,8% auf 650,0 Mio. € anstieg (LSe: 645,2), wurde das operative Ergebnis deutlich überproportional gesteigert. Das EBITDA stieg um 33,9% auf 80,0 Mio. € (LSe: 71,0), das EBIT stieg um 42,1% auf 52,0 Mio. € (LSe: 45,2). Hintergrund dieser sehr guten Entwicklung, insbesondere im Schlussquartal, sind diverse Faktoren. So gelang umsatzseitig im 4. Quartal das zweithöchste Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2016, basierend sowohl auf weniger Feiertagen im Dezember sowie auf dem Umstand, dass im Vorjahresquartal die Werksferien beispielsweise beim Großkunden Volkswagen wegen des Abgasskandals früher begannen und somit eine höhere Anzahl an Produktionstagen zur Verfügung stand. Letztlich sollte sich auch eine kleinere, im Oktober vermeldete Übernahme in Ungarn positiv ausgewirkt haben, die jedoch nach meinen Schätzungen lediglich rund 1,0 - 1,5 Mio. € im Schlussquartal zum Umsatz beigetragen hat. Hierbei hat sich auch die insgesamt positive Entwicklung in der Automobilbranche im vergangenen Jahr bemerkbar gemacht. Der weltweite PKW Absatz ist um 4,9% gestiegen, insbesondere auch in den für Polytec wichtigen Regionen Deutschland Umsatzanteil 30.09.2016: 56,9%) und Europa bzw. sonstiges EU-Land (Umsatzanteil 30.09.2016: 34,5%). Die ganze Einschätzung zur Polytec Aktie können Sie hier kostenpflichtig downlaoden. https://www.junolyst.de/studien/updates/