Der Dow Jones rennt von Hoch zu Hoch und hängt den DAX weiter ab. Der deutsche Leitindex hing auch in der letzten Woche an einer Hürde bei 11800 Punkten fest. Lesen Sie in dieser Ausgabe zudem die aktuellen Analysen zum DAX, Nordex, Allianz, BMW, Mais, Ströer, Salzgitter und Lufthansa.

der DAX schloss zum Ende der 7. Kalenderwoche bei 11757 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 11667 Punkten stieg der Index in der Woche vom 13. bis 17. Februar um 90 Zähler oder um 0,8 Prozent. Obwohl es auch für den deutschen Leitindex nach oben ging, wurde das bereits in der vergangenen Wochen beobachtete Auseinandergehen zwischen DAX und Dow Jones deutlich. Während es hierzulande dem Index auch in der vergangenen Woche noch nicht gelungen war, die Hürde um 11800 Punkten zu überwinden, legte das US-amerikanische Pendant nahezu täglich ein neues Hoch vor und eilte dadurch weiterhin von Rekord zu Rekord.

Zumindest eine Parallele ließ sich zwischen den beiden Aktienmärkten ziehen. Während die US-Indizes S&P 500 und Nasdaq 100 ebenfalls neue Höchststände feierten, fragten die Anleger auch in Deutschland verstärkt die zweite und dritte Reihe nach. MDAX und SDAX stiegen, Letzterer notierte in der vergangenen Woche sogar erstmals über 10000 Punkten. Entsprechend lohnt es sich, seinen Fokus zwar auch, aber nicht nur auf die Standardwerte, sondern ebenso auf aussichtsreiche Nebenwerte zu richten.

