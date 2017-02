Seit drei Jahren trimmt Konzernchefin Mary Barra General Motors auf Gewinn. Für den Profit opfert sie Tradition, Prestige und Größe. Nun nimmt sich die mächtigste Frau der Autowelt Opel vor - und verfolgt einen Plan.

Fast 90 Jahre verbinden den US-Mutterkonzern General Motors (GM) mit der deutschen Tochter Opel - doch eine Erfolgsgeschichte ist es schon lange nicht mehr. Seit 1999 verdient GM mit seinem Europageschäft um Opel kein Geld mehr. Da passt es zur Strategie von GM-Chefin Mary Barra, dass die Amerikaner nun erwägen, Opel an die französische PSA Gruppe zu verkaufen. Für Barra zählt vor allem Profit. Tradition, Prestige und Größe sind für sie nachrangig. Opel und die britische Schwestermarke Vauxhall aber machten seit 2009 mehr als neun Milliarden Dollar Verlust: Ballast in Barras Business-Plan.

Kasse statt Masse - so lautet Barras Motto. Das wird immer klarer seitdem die 55-Jährige den Spitzenjob beim US-Marktführer Anfang 2014 übernahm. Die führenden Autokonzerne wie GM, Toyota oder Volkswagen wetteifern bislang als globale Allrounder um den stärksten Absatz. Sie sind in jedem größeren Markt präsent und liefern sich einen Kampf um teuer bezahlte symbolische Erfolge wie die Marke von zehn Millionen verkauften Neuwagen pro Jahr. Barra will da nicht mehr mitspielen - und ist bereit, mit dem Opel-Verkauf aus der Champions League auszusteigen.

Die mächtigste Frau der Autowelt hat schon früher bewiesen, dass sie radikale Schritte ...

