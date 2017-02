Die AfD will ihren umstrittenen Landesvorsitzenden Höcke loswerden. Der Rechtsaußen unter den Populisten gibt sich bei einem Landesparteitag reumütig. Und verzichtet darauf, weiteres Öl ins Feuer zu gießen.

Thüringens vom Parteiausschluss bedrohter AfD-Vorsitzender Björn Höcke hat nach seiner umstrittenen Rede zum Umgang der Deutschen mir ihrer Geschichte Fehler eingestanden. "Ich habe ein großes, ein wichtiges Thema leider in einer Bierzeltrede vergeigt", sagte er am Samstag bei einem AfD-Landesparteitag in Arnstadt. Er sei in eine falsche Tonlage gefallen und habe Interpretationsspielräume bei einem zentralen deutschen Thema zugelassen. "Das war ein Fehler. Dafür möchte ich mich hier entschuldigen."

Der 44-Jährige, der dem rechtsnationalen Flügel der AfD zugerechnet wird, signalisierte, dass er sich auch künftig in der Landes- und nicht der Bundespolitik sieht. Bei der Aufstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...