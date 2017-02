Nach zahlreichen Berichten über Chaos und Verwirrung im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump eine besondere Versammlung für seine Anhänger veranstaltet, in der er Pannen herunterspielte und auf die Medien schimpfte.

Nach vier von Problemen gekennzeichneten Wochen im Amt hat sich US-Präsident Donald Trump mit einer aggressiven Rede an seine Wählerschaft gewandt. Bei einer Kundgebung vor mehreren tausend Anhängern in Melbourne (Florida) feuerte er am Samstag erneut Breitseiten gegen die Medien ab, "die eine "falsche Geschichte nach der anderen veröffentlichen". Die bisherige Arbeit des Weißen Hauses nannte er "reibungslos" und bekräftigte seine Wahlversprechen, ohne aber Einzelheiten zu nennen.

Kundgebungen in einem solchen Stil in einer derart frühen Präsidentschaftsphase sind äußerst ungewöhnlich. Trump sprach vor dem Hintergrund zahlreicher Berichte über Chaos und Verwirrung im Weißen Haus, untermauert durch die gerichtliche Blockade seines Einreiseverbots für viele Muslime und Wirbel um seinen - schließlich zum Rücktritt gezwungenen - Sicherheitsberater Michael Flynn.

Wie schon zuvor in einer Pressekonferenz am Donnerstag spielte Trump die Pannen und Holperigkeiten als Erfindungen der "unehrlichen" Medien herunter. Seine Kritik an ihnen zog sich wie ein roter Faden durch die Rede, in der sich seine Stimme wiederholt überschlug. Die Medien "wollen einfach nicht die Wahrheit berichten (...)", erklärte ...

