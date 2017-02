Rückblick: Wenn wir den aktuellen Analysteneinschätzungen Glauben schenken wollen, dürfte die schwierige Zeit der US-Banken alsbald vorüber sein. Aktionäre setzen derzeit große Ho?nungen darauf, dass die wieder steigenden Zinsen in den USA die Gewinne der Branche wieder stark steigen lassen. So konnte die Aktie (ISIN: US0605051046) bereits in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...