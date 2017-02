In seiner Rede hat US-Präsident Trump Schweden im Zusammenhang mit Terroranschlägen erwähnt. "Schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist!" Tatsächlich gab es keinen Anschlag, dafür Häme für Trump.

Als US-Präsident Donald Trump seine Anhänger am Samstag auf seine restriktive Einwanderungspolitik einschwor, erwähnte er auch Schweden. "Wir müssen unser Land sichern", sagte er bei einer Kundgebung in Florida unter Hinweis auf die kürzlich vor Gerichten gescheiterten Einreiseverbote für Bürger mehrerer islamischer Länder. "Schaut Euch an, was in Deutschland passiert, schaut Euch an, was gestern Abend in Schweden passiert ist!", fügte Trump hinzu und zählte dann Anschlagsziele wie Brüssel, Nizza und Paris auf.

In Schweden wurde die Erwähnung des Landes in einer Reihe mit Terrorzielen ...

