Liebe Leser,

mit 100.439 verkauften Motoren in den ersten 9 Monaten 2016 ist der Absatz um 6,3% zurückgegangen. Der Umsatz ist dagegen um 0,7% auf 945,5 Mio € gestiegen. Dabei legten die Umsätze in den Regionen EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika) um 5,0% und Asien/Pazifik um 19,7% zu, während in Amerika 19,1% weniger umgesetzt wurde. Im 3. Quartal lag der Absatz bei 30.733 Motoren und damit 5,6% über Vorjahr. Die Umsätze erhöhten sich um 12,1%.

Der Konzern ist für die Zukunft ...

