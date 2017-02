19.02.2017 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) Stillstand. DAX: +0,00 % auf 11.757 Punkte. Donald Trump verwirrt die politischen Beobachter. Dow: 20.624 Punkte mit +0,02 %. Rekorde im Nasdaq 100: + 0,45 % auf 5324 Zähler. Aktienrückkauf beflügelt Allianz. Stada Aktie auf Rekordhoch - Investoren umwerben Stada. Am Montag findet an der Wall Street wegen des Presidents Day kein Handel statt. Für 143...

Den vollständigen Artikel lesen ...