Frankfurt (pta005/19.02.2017/19:25) - 17.02.2017 - Wie auch in den

vorhergehenden Quartalen betreibt die SPOBAG AG derzeit weiterhin keine

operativen Geschäfte, sondern verwaltet ausschließlich das eigene Vermögen.

Das Gesellschaftsvermögen wurde nach wie vor im Tagesgeld und aktiv am

Kapitalmarkt angelegt.



Die SPOBAG AG weist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 nach

vorläufigen ungeprüften HGB-Zahlen ein Rohergebnis von -132.747,39 Euro. Das

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich auf -132.747,39 Euro

(Vorjahr: -443.357,07 Euro). Der Bilanzverlust per 30.09.2016 betrug -600.196,42

Euro (Vorjahr: -371.198,31 Euro). Das Umlaufvermögen belief sich auf 90.648,69

Euro (Vorjahr: 315.399,50 Euro). Im nach dem strengen HBG-Niederstwertprinzip

bewerteten Wertpapierbestand bestanden keine stille Lasten. Die

Eigenkapitalquote der Gesellschaft hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur wenig

verändert beträgt zum Stichtag 96,1% (Vorjahr 97,8%).



Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 befand sich zum Stichtag in der

Prüfungssphase. Das Geschäft im dritten Quartal des Jahres 2016 war geprägt von

den Unsicherheiten an den Kapitalmärkten.



Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2015 wird nach aktuellem Stand in

wenigen Wochen veröffentlicht und dann auf der Internetseite der Gesellschaft

unter www.spobag-ag.de im Bereich Veröffentlichungen/Finanzberichte zur Einsicht

bereit gestellt.



Sascha Magsamen



Vorstand SPOBAG AG



