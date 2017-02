Berlin (ots) - So groß der Unterhaltungswert von Yildirims Besuch in Oberhausen auch sein mag, so schädlich sind dessen Risiken und Nebenwirkungen für das demokratische Selbstverständnis auch hierzulande. Yildirims Auftritt macht in unmissverständlicher Weise deutlich, vor welchen Herausforderungen multiethnische Staaten stehen, in deren institutionelle Blutbahnen immer stärker das Gift nationaler Selbstherrlichkeit hineingedrückt wird.



