Bremen (ots) - Natürlich gibt es interessante und durchaus auch sinnvolle Studiengänge. Aber angesichts von Studienabbrecher-Quoten bei 30 Prozent wären viele mit einer Ausbildung besser beraten gewesen. Die genießt ein schlechtes Image, obwohl sie in einigen Berufen wohl härter ist als der Bachelor-Studiengang in manch einem geisteswissenschaftlichen Fach. Respekt gebührt jedem, der eine Berufsausbildung anfängt und diese auch abschließt. Und gerade diese Wertschätzung sollte wieder mehr verinnerlicht werden.



