Freiburg (ots) - In München wurde ein weit fundamentaleres Problem als Trumps Unberechenbarkeit deutlich. Denn die Koalition jener, die das mühsame Ringen um gemeinsame Lösungen für internationale Probleme durch Alleingänge ersetzen wollen, durch ein freies Spiel der Mächte, wird immer größer. Trumps Amerika und das Großbritannien der EU-Aussteiger um Boris Johnson gehören genauso dazu wie Putins Russland. Schließt sich Frankreich nach der Wahl an, stünden Deutschland und eine Rest-EU mit ihrem Modell enger Kooperation und multilateraler Institutionen ziemlich alleine da. http://mehr.bz/khs42a



