Unterschiedlicher könnte derzeit die Geldpolitik zwischen den USA und Europa nicht ausfallen. Das liegt an den verschiedenen Wirtschaftszyklen und könnte eine erneute Dollarstärke zur Folge haben. Dazu trägt möglicherweise auch bald eine neue EZB-Regel bei. Während hierzulande die Wirtschaft noch schwächelt, reiht sich in den USA eine starke Wirtschaftskennziffer an die nächste. Gestern war es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...