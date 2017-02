Lieber Leser,

der Ölpreis für die europäische Rohölsorte Brent fluktuiert in dieser Woche überwiegend seitwärts. Längerfristige Impulse sind also nicht wirklich da. Und die steigenden US-Bestände sowie OPEC- und Non-OPEC-Kürzungen scheinen sich erwartungstechnisch in etwa die Waage zu halten. Werfen wir daher einen Blick auf das längerfristige Chart.

Weiterhin oberhalb des Ausbruchsniveaus

Auf Wochenkerzenbasis ist die Umkehrformation (inverse SKS-Formation) weiterhin ...

