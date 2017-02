Das Werben für die "Bürgerrevolution" hat gefruchtet: Bei den Präsidentschaftswahlen in Ecuador liegt der Zögling von Präsident Correa vorne - dessen politisches Erbe scheint nun sicherer im Sattel zu sitzen.

Der sozialistische Kandidat Lenín Moreno muss sich vermutlich auf eine Stichwahl um die Präsidentschaft in Ecuador einstellen - auch wenn er nach Auszählungen in mehr als zwei Dritteln aller Wahlbüros wohl gewonnen hat. Demnach bekam er am Sonntag mehr als 38 Prozent, sein im Vorfeld als stärkster Rivale angekündigter Kontrahent, der Ex-Banker Guillermo Lasso, kam auf unter 30 Prozent.

Die nationale Wahlbehörde teilte mit, dass es angesichts des vorläufigen Ergebnisses keine schnelle Auszählung auf Grundlage einer Stichprobe geben werde. Stattdessen rief das Gremium zu Geduld auf, als die offiziellen Ergebnisse eintrafen. Um einer Stichwahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...