20.02.2017 / 06:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Accu Holding AG: Beendigung Nachlassstundung und voraussichtliche Konkurseröffnung

Emmenbrücke, 20. Februar 2017 - Wie bereits am 30. Januar 2017 kommuniziert, hat der Verwaltungsrat der Accu Holding AG den Verkauf der Beteiligung an der Nexis a.s., der letzten wesentlichen Beteiligung Accu, rechtlich formell abgeschlossen.

Am 20. Februar 2017 läuft die Frist der provisorischen Nachlassstundung aus. Mit dem Abschluss des Verkaufsprozesses über die Beteiligung an der Nexis a.s. wurde das Hauptziel der Nachlassstundung erreicht. Der Verwaltungsrat wird deshalb keine Verlängerung der Nachlassstundung beantragen.

Aller Voraussicht nach wird das Bezirksgericht in Hochdorf in den nächsten Tagen somit den Konkurs über die Accu Holding AG eröffnen.

Für Rückfragen:

Andreas Kratzer Accu Holding AG, Spinnereistrasse 3 6020 Emmenbrücke a.kratzer@accuholding.ch Telefon +41 44 318 88 00

