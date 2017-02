Lieber Leser,

die Allianz-Aktie hat zuletzt eine Pause eingelegt. Wir haben berichtet, dass es aus der markttechnischen Perspektive zu einem Ausbruch aus dem mittelfristigen Aufwärtstrend nach unten kommen könnte. Das ist auch so geschehen. Der Ausbruch hat sich in den letzten zwei Wochen verstärkt, allerdings nur marginal. Mit den Jahresgeschäftszahlen bekommt der Ausbruch nun aber etwas Gegenwind. Die Aktie steigt in diesen Tagen in Richtung kurzfristige, zuvor unterschrittene Aufwärtstrendlinie. ...

