SMT Scharf mit verbesserter Profitabilität im Jahr 2016

Hamm, 20. Februar 2017 - Der Konzernumsatz der SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986) lag auf Basis vorläufiger IFRS-Zahlen im Geschäftsjahr 2016 bei 42,0 Mio. EUR (2015: 50,3 Mio. EUR). Das operative Ergebnis konnte im Vergleich zum Vorjahr verbessert werden.

Hans Joachim Theiß, Vorstandsvorsitzender der SMT Scharf AG, zum Abschluss des Geschäftsjahrs 2016: "Mit dem erzielten Jahresumsatz von 42,0 Millionen Euro sehen wir unsere Prognose von Mitte 2016 bestätigt. Dabei hatte das Servicegeschäft weiterhin den größeren Umsatzanteil. Die Bestellung von Neuanlagen zeigte sich 2016 weiterhin verhalten, nahm aber zu Jahresende wieder Fahrt auf. Wie erwartet konnten wir im abgelaufenen Geschäftsjahr auch das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessern."

Mit einem EBIT von über 2,0 Mio. EUR liegt SMT Scharf im Jahr 2016 absolut mindestens 0,4 Mio. EUR bzw. mindestens 25,0% über dem Vorjahreswert von 1,6 Mio. EUR. Bezogen auf den marktbedingt zurückgegangenen Konzernumsatz im Jahr 2016 konnte die EBIT-Marge damit auf mindestens 4,8% gesteigert werden (2015: 3,2%). Die ursprüngliche Zielmarke von 4,1% von Anfang 2016 wurde damit absolut und relativ deutlich übertroffen.

"Wir sehen, dass unsere Maßnahmen im Bereich der operativen Exzellenz Wirkung zeigen und sich in unserem Ergebnis niederschlagen. Lässt man weitere Vorsichtsmaßnahmen im Rahmen der Bilanzierungspolitik - z.B. im Bereich Forschung und Entwicklung - zum Ende des Geschäftsjahres 2016 unberücksichtigt, wäre der Anstieg des EBIT im letzten Jahr noch höher ausgefallen", so Theiß weiter. "Auch unter dem Strich werden wir wie im Vorjahr ein positives Ergebnis erzielen. Angesichts des sich aufhellenden Marktumfelds und unserer verstärkten Aktivitäten bei den Themen Sondermaschinenbau und Tunnellogistik sehen wir uns sehr gut positioniert, um zukünftige Marktchancen zu ergreifen. Zusätzlich wollen wir zukünftig Impulse durch die Nutzung unserer Kernkompetenzen Vertrieb und After Sales- Organisation im Rahmen von strategischen Partnerschaften setzen."

Die finalen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 und der Ausblick auf 2017 werden mit Vorlage des Konzernjahresfinanzberichts am 8. März 2017 unter www.smtscharf.de im Investor-Relations-Bereich veröffentlicht.

Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transport- und Infrastrukturausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 45 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 30 Grad. Zudem beliefert das Unternehmen den Bergbau mit Sesselliften. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in sechs Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Einen Großteil der Umsätze erzielt SMT Scharf in den wachsenden Auslandsmärkten wie China, Russland, Polen und Südafrika. Die SMT Scharf AG ist seit dem 11. April 2007 im Prime Standard (Regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

