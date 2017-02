Brüssel - Zum Abschluss seiner ersten Europareise trifft US-Vizepräsident Mike Pence an diesem Montag Spitzenvertreter der Europäischen Union und der Nato. Vor dem Antrittsbesuch in Brüssel warf der luxemburgische Aussenminister Jean Asselborn der neuen US-Regierung einen Schlingerkurs vor. Es gebe "aggressive Äusserungen" Trumps in Richtung Europa und in Richtung Nato, die spalten sollten, sagte Asselborn der "Passauer Neuen Presse" (Montag). Andererseits gebe es differenziertere Äusserungen von Pence und des Aussen- und des Verteidigungsministers, die "besser Bescheid zu wissen scheinen als ihr Präsident". Diesen Widerspruch müssten die Amerikaner auflösen.

Pence habe mit seiner Rede am Wochenende bei der Sicherheitskonferenz in München zwar die gemeinsamen Werte Europas und der USA bekräftigt, sagte Asselborn. Jetzt aber müsse die US-Regierung beweisen, dass Abschottung, eine Aufhebung der Gewaltenteilung und das Abkanzeln von Journalisten nicht zu diesen Werten gehörten.

Pence wird am Vormittag zu Gesprächen bei EU-Ratspräsident Donald ...

