Die Aktie von Barrick Gold ist nach einer kurzen Verschnaufpause wieder durchgestartet, das Zahlenwerk für 2016 und der Ausblick auf 2017 haben beflügelt. Positiv zu werten ist, dass sich das Papier stärker von der Entwicklung des Goldpreises emanzipieren kann.

Nach der umfangreichen Restrukturierung konnte Barrick Gold mit den Zahlen für 2016 erneut belegen, dass das Management an den richtigen Schrauben gedreht hat. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 22 US-Cent konnte im vierten Quartal zum dritten Mal in den letzten zwölf Monaten der Analystenkonsens geschlagen werden. Im Gesamtjahr hat der Konzern so (bereinigt) 818 Mio. US-Dollar verdient.

Besonders beeindruckend ist dabei der Cashflow, operativ wurde ein Überschuss von 2,64 Mrd. US-Dollar erwirtschaftet, der freie Cashflow lag bei 1,51 Mrd. US-Dollar. Nachdem wegen der hohen Verschuldung zwischenzeitlich gezweifelt wurde, ob Barrick Gold überhaupt noch mal was an die Aktionäre ausschütten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...