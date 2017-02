Der amerikanische Modekonzern Coach (ISIN: US1897541041, NYSE: COH) wird am 3. April 2017 wiederholt eine Quartalsdividende in Höhe von 33,75 US-Cents ausschütten. Anleger erhalten die Dividende, wenn sie am 10. März 2017 (Record date) Aktien des Unternehmens besitzen. Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet der Modekonzern 1,35 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 38,21 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...