Stada erfreut sich größter Beliebtheit. Nachdem die Finanzinvestoren Cinven und Advent sich interessiert zeigten, folgt nun auch die Beteiligungsgesellschaft Bain Capital. Bain steckt hinter dem 3,6 Mrd. Euro schweren unverbindlichen Übernahmeangebot für das Unternehmen. Bain hat damit den Rivalen Cinven übertrumpft. Dieser hatte 56 Euro je Aktie in Aussicht gestellt, Bain bietet nun zwei Euro mehr. Das bringt andere mögliche Bieter in Zugzwang.



Zu denken wäre hier auch an den Zusammenschluss von zwei Finanzinvestoren, um Stada zu erwerben, denn einschließlich Schulden müssen fast 5 Mrd. Euro finanziert werden. Das alles sind aber noch Spekulationen. Erst einmal müssten die Bieter Einblick in die Bücher Stadas bekommen...



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info