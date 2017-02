Zahlen, Zahlen, Zahlen: Tesla, Newmont Mining, USA aktive Ölbohrtürme - Wochenausblick!

Im Fokus der Investoren wird in dieser Woche vor allem die Mitschrift der Sitzung der US-Notenbank stehen. Zudem schauen sich Anleger die Inflationsdaten aus der Euro-Zone und den ifo-Geschäftsklimaindex genau an. Bei den Unternehmensergebnissen werden alle Augen auf Tesla gerichtet sein.



Montag

Am Montag schauen sich Investoren als Erstes die Produzentenpreise aus Deutschland an. Ansonsten ist es an der Konjunkturfront sehr ruhig. Die US-Börsen sind wegen des President's Day geschlossen.



Dienstag

Die englische Researchfirma Markit legt am Dienstag um 9.30 Uhr den Einkaufsmanagerindex für die Industrie Deutschlands vor. Er soll im Februar leicht gesunken sein auf 56 Punkte. Beim Index für die Euro-Zone, der um 10 Uhr folgt, wird ebenfalls ein leichter Rückgang auf 55 Punkte erwartet. Um 15.45 Uhr schauen sich die Investoren den Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie an. Er soll mit 54,8 Punkten ebenfalls minimal unter dem Niveau des Vormonats liegen. Ab 18 Uhr könnte eine Rede von Patrick Harker, dem Chef der Notenbank von Philadelphia, für Kursausschläge am Finanzmarkt sorgen. Nach Börsenschluss in den USA legt der Goldförderer Newmont Mining die Quartalszahlen vor. Analysten prognostizieren, dass trotz eines minimalen Umsatzrückgangs auf 1,8 Mrd. Dollar der Gewinn je Aktie auf 0,33 Dollar nach oben schießen soll.





Mittwoch

Am Mittwoch wird um 10 Uhr der ifo-Geschäftsklimaindex veröffentlicht. Die Investoren schauen dabei vor allem auf die Erwartungskomponente, die im Februar leicht auf 103,0 Punkte gesunken sein soll. Um 11 Uhr werden die endgültigen Inflationsdaten für die Euro-Zone stark im Fokus der Investoren stehen. Die Verbraucherpreise sollen im Januar um 1,8 Prozent geklettert sein, womit sich die Inflationsrate gegenüber Dezember kräftig beschleunigt hätte. Um 16 Uhr folgen aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser. Volkswirte sagen einen Anstieg um ein Prozent auf eine Jahresrate von 5,55 Mio. Einheiten vorher. Weil am Montag in den USA Feiertag war, werden die Daten zu den US-Öllagervorräten erst Donnerstag veröffentlicht. Um 20 Uhr werden sich Investoren heute Abend die Mitschrift der jüngsten Sitzung der US-Notenbank genau anschauen. Sie könnte die Erwartung schüren, dass die Fed bereits bei der Sitzung am 15. März die Zinsen anheben könnte. Das könnte den Aktienmarkt weiter beflügeln, weil es signalisieren würde, dass die US-Wirtschaft stark genug sei, um eine weitere Zinserhöhung zu verkraften. Nach Börsenschluss in den USA legt Tesla die Quartalszahlen vor. Analysten prognostizieren einen Umsatzsprung um 26 Prozent auf 2,21 Mrd. Dollar. Der Verlust je Aktie soll sich mehr als halbiert haben auf 0,35 Dollar.



Donnerstag

Die endgültigen Daten zum Wirtschaftswachstum Deutschlands für das vierte Quartal schauen sich Investoren am Donnerstag zuerst an. Um 14.30 Uhr werden in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Der Hauspreisindex folgt um 15 Uhr. Um 17 Uhr werden die Daten zu den US-Öllagervorräten bekannt gegeben. Obwohl die US-Öllagervorräte in den vergangenen Wochen kräftig gestiegen und zuletzt auf ein Rekordhoch geklettert sind, war der Ölpreis jeweils kurz nach der Vorlage der Daten in der Vergangenheit deutlich gestiegen.



Freitag

Am Freitag ist es ziemlich ruhig an der Konjunkturfront. Um 16 Uhr werden in den USA die Verkäufe neuer Häuser bekannt gegeben. Sie sollen im Januar um sieben Prozent auf eine Jahresrate von 573.000 Einheiten geklettert sein. Ebenfalls um 16 Uhr veröffentlicht die Universität Michigan das US-Verbrauchervertrauen. Den Zahlenregen beschließt auch in dieser Woche die US-Ölservicefirma Baker Hughes, wenn sie um 19 Uhr die Zahl der in den USA aktiven Ölbohrtürme bekanntgibt.



