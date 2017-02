FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist mit wenig Bewegung in die Woche gestartet. Am Montagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0621 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitag auf 1,0650 (Donnerstag: 1,0652) Dollar festgesetzt.

Weitere Anzeichen einer Rückkehr der Inflation in Deutschland gaben dem Euro am Morgen leichten Auftrieb. Die Erzeugerpreise legten im Januar überraschend deutlich um 2,4 Prozent zu und damit so stark wie seit März 2012 nicht mehr.

Im weiteren Tagesverlauf werden noch Zahlen zum Verbrauchervertrauen im Euroraum veröffentlicht. In den USA stehen wegen eines Feiertags keine Datenveröffentlichungen an./tos/fbr

AXC0037 2017-02-20/08:24