FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag nach Handelsstart gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 164,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,31 Prozent.

Weitere Anzeichen einer Rückkehr der Inflation in Deutschland lasteten laut Händlern etwas auf den Kursen der Staatspapiere. Die Erzeugerpreise legten im Januar überraschend deutlich um 2,4 Prozent zu und damit so stark wie seit März 2012 nicht mehr.

Im weiteren Tagesverlauf richtet sich der Blick der Anleger am Rentenmarkt auf das Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel. "Erwartungsgemäß hat es hinsichtlich Griechenland keinen Durchbruch am Wochenende gegeben, so dass die Freigabe weiterer Mittel aus dem Stützungsprogramm nicht erfolgen wird", schreibt Dirk Gojny, Experte bei der National-Bank. Die Hürden für eine Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an dem laufenden Hilfsprogramm seien aufgrund fehlender Reformbemühungen Athens immer noch sehr hoch./tos/fbr

