FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures setzen ihren Aufschwung am Montag im frühen Geschäft fort. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt gegen 8.09 Uhr um 45 auf 11.835,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.836 und das -tief bei 11.814 Punkten. Umgesetzt wurden bisher gut 18.400 Kontrakte.

"Mit dem Abprallen an der 11.690er Unterstützung am Freitag hat sich die technische Situation aufgehellt", so ein Marktteilnehmer. Ein Überwinden des flachen Abwärtstrends bei 11.835 Punkten dürfte zu einem Test des Jahreshochs bei 11.895 Punkten führen und vermutlich zu einem Test der 12.000er Marke.

February 20, 2017 02:11 ET (07:11 GMT)

