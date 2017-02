Am Freitag ist es dem Dow Jones gelungen seine Kursverluste bis zum Handelsschluss wieder auszugleichen. Und so schloss der amerikanische Leitindex nahezu unverändert. Unverändert wird es auch heute weitergehen, denn die Wall Street bleibt aufgrund eines Feiertages geschlossen. Die Amerikaner begehen "Washington's Birthday". Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR schaut sich den Dow-Chart trotzdem mal genauer an. Markus Horntrich wirft in dieser Sendung außerdem einen Blick auf den den DAX, T-Mobile US, Deutsche Telekom, Deere und Covestro.