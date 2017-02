Klartext: ThyssenKrupp und Heidelberger Druck

Liebe Leserin, lieber Leser,

die ThyssenKrupp-Aktie hat auf Jahressicht ein schönes Plus im Bereich 70% eingefahren. Seit Anfang Februar ist allerdings etwas der Wurm drin, und die 1-Monats-Performance ist ins Minus gerutscht (hält sich mit rund -3% allerdings in Grenzen).

Chart ThyssenKrupp Aktie



Quelle: tradingview.com

Die Hauptversammlung ist bereits Ende Januar gelaufen. Es gab da Kritik vom Dachverband Kritische Aktionäre, u.a. im Hinblick auf Gesundheitseinbußen von Fischern in der Nähe eines ThyssenKrupp-Stahlwerks in Brasilien und Exporte von Rüstungsgütern in politisch instabile Länder. Was sagte das ThyssenKrupp Management dazu? Ich zitiere: "Die Gegenanträge sind unbegründet", und es folgte eine Erläuterung, warum sie das sind. Ich kann das nicht beurteilen, finde es aber grundsätzlich gut, dass der Dachverband Kritische Aktionäre existiert und solche Themen überhaupt angesprochen werden.

ThyssenKrupp: Das sagen die jüngsten Quartalszahlen

Inzwischen hat ThyssenKrupp auch schon die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht (bei ThyssenKrupp läuft ein Geschäftsjahr vom 1. Oktober bis zum 30. September des Folgejahres). Die waren recht gut: Auftragseingang +1% gegenüber dem Vorjahreswert, Umsatz +6% gegenüber dem Wert des Vorjahres. Beim bereinigten Ebit (Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern) gab es gar ein Plus von 40%, auf 329 Mio. Euro. Tja, in solchen Fällen achte ich auf ein kleines Wörtchen - nämlich "bereinigt". Um was ist denn das Ebit bereinigt worden?

Auf S. 11 des entsprechenden Berichts (siehe dieser Link) fand ich diverse Sondereffekte aufgelistet. Darunter u.a. die "aktualisierte Bewertung eines langfristigen Frachtvertrags". Nun verlangen Sie hoffentlich nicht von mir, dass ich sage, ob dieser Frachtvertrag nun fair bewertet ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sich mit solchen Stellschrauben in Bezug auf die "Bereinigung" des Ebits legal einiges drehen lässt. Insofern schaue ich persönlich lieber auf Kennzahlen, die sich nicht so leicht verändern lassen. Beispiel operativer Cash Flow. Der allerdings sah bei ThyssenKrupp im ersten Quartal nicht so toll aus: -1,45 Mrd. Euro hieß es bei dieser Kennzahl, nach 0,598 Mrd. Euro Minus im ersten Quartal des vorigen Geschäftsjahres.

Dann der Blick auf "Heidelberger Druck":

Bei der Heidelberger Druckmaschinen AG - kurz "Heideldruck" oder "Heidelberg" (raten Sie einmal, wo der Firmensitz ist) - komme ich mit den Quartalen leicht durcheinander. Denn bei denen weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab, und entsprechend gab es diesen Monat die Zahlen zum "dritten Quartal" - und zwar des Heidelbergdruck-Geschäftsjahres 2016/2017. Die Zahlen zum kompletten Geschäftsjahr 2016/2017 stehen laut Plan übrigens am 8. Juni 2017 zur Veröffentlichung an. Doch der Reihe nach, wie waren nun die Zahlen zum 3. Quartal und damit die 9-Monats-Zahlen ausgefallen?

Im dritten Quartal gab es schwarze Zahlen

Die 9-Monats-Zahlen hatten Umsätze von 1,68 Mrd. Euro und Auftragseingänge von 1,99 Mrd. Euro gezeigt.

Bei Interesse: Die vollständigen Zahlen finden Sie unter diesem Link des Unternehmens

Das war bei den Umsätzen ein spürbarer Rückgang (Vorjahreszeitraum: 1,802 Mrd. Euro), bei den Auftragseingängen hingegen ein Anstieg (Vorjahreszeitraum: 1,904 Mrd. Euro). Nach Steuern blieb wieder einmal ein Verlust, diesmal in Höhe von 10 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: -7 Mio. Euro). Umgerechnet entsprach das pro Aktie einem Verlust von 0,04 Euro (nach 0,03 Euro im Vorjahreszeitraum). Sinkende Umsätze und noch etwas größerer Verlust - gut ist das nicht.

Ein Hoffnungszeichen ist immerhin der steigende Auftragseingang. Denn Aufträge heute sind tendenziell die Umsätze von morgen. Ganz anders (und zwar deutlich positiver!) sieht es übrigens aus, wenn man nur auf das dritte Quartal der "Heidelberger" schaut. Denn da gab es einen Gewinn (keinen Verlust!) nach Steuern von 18 Mio. Euro (nach +7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum). War das jetzt eine Trendwende?

Dann noch das Zitat zum Tag: "Wenn ich Ungerechtigkeit sehe, dann kann ich meinen Mund nicht halten." - Desmond Tutu in "Gott segne Afrika"

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Wochenstart!

Ihr

Michael Vaupel