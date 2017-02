20.02.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Strabag (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) STRABAG PFS beteiligt sich an Industriereinigungs-Start-up* Egger PowAir Cleaning aus Salzburg ist auf umweltschonende Reinigung spezialisiert* Beteiligung von 75 % am Unternehmen mit 15 Beschäftigten* STRABAG setzt auf neue TechnologienSTRABAG Property and Facility Services (STRABAG PFS) beteiligt sich im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit 75 % an der österreichischen Egger PowAir Cleaning GmbH mit Sitz in Salzburg. Das mit mehreren Innovations- und Wirtschaftspreisen ausgezeichnete Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...