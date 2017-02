Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der Agrana mit "Buy" bestätigt. Ihr Kursziel für die Papiere des Stärke- und Zuckerkonzerns ließ Berenberg mit 140,00 Euro ebenfalls unverändert.

Das Analystenteam um Fintan Ryan sieht Agrana in einer attraktiven Marktposition in Zentral- und Osteuropa. Das Marktumfeld in der EU sei für Zucker und Bioethanol vorteilhaft, auch wenn das Geschäftsmodell einer gewissen Volatilität des Rohstoffmarktes unterliegt, heißt es im aktuellen Update zu den Agrana-Anteilsscheinen.

Erst im Jänner hatte Berenberg ihr Aktienvotum von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, nachdem Agrana erfreuliche Geschäftszahlen vorgelegt hatte. In der vergangenen Woche schloss der Zucker-, Stärke- und Fruchtkonzern eine Kapitalerhöhung im Umfang von 142 Mio. Euro ab.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 7,56 Euro für 2017, sowie 8,12 bzw. 8,67 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,40 Euro für 2017, sowie 5,00 bzw. 5,50 Euro für 2018 bzw. 2019.

Am Montagvormittag notierten die Agrana-Titel an der Wiener Börse vorerst unverändert bei 108,65 Euro.

