Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG ISIN: DE000A0V9L94 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 13,00 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker

Vorläufige Zahlen im Rahmen der Erwartungen; Kursziel und Rating bestätigt

Die EYEMAXX Real Estate AG (kurz EYEMAXX) hat vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/2016 (GJ-Ende: 31.10.16) vorgelegt und diese liegen im Rahmen unserer Erwartungen.

So hat die Gesellschaft erneut eine Steigerung der operativen Kennzahlen erreicht. Gemäß vorläufigen Zahlen legte das Nachsteuerergebnis signifikant um 45,2 % auf einen neuen Rekordwert in Höhe von 5,85 Mio. EUR (VJ: 4,03 Mio. EUR) zu. Dabei profitierte die Gesellschaft von signifikanten Projektgewinnen sowie von einem weiteren Ausbau beim Bestandsimmobilienportfolio und dadurch der Mieterträge. Es gilt hier zu berücksichtigen, dass ein Teil der Projekterträge im Finanzergebnis enthalten ist, da der überwiegende Teil der Projektgesellschaften nicht vollkonsolidiert ist. In unseren Prognosen hatten wir ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 6,26 Mio. EUR antizipiert und damit wurden unsere Erwartungen weitgehend erfüllt.

EYEMAXX hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einige Projektentwicklungen erfolgreich veräußern und plangemäß fertigstellen können. Neben der Veräußerung von Fachmarktzentren in Tschechien und Polen konnten ein Pflege- und Seniorenheim in Klein Lengden sowie ein medizinisches Zentrum in Leipzig jeweils im Rahmen von Forward Sales verkauft werden. Zudem wurde ein großes Leipziger Wohnprojekt 'Lindauer Hafen' ebenfalls vor Fertigstellung an einen deutschen Investor veräußert.

Parallel dazu gelang es der Gesellschaft, die Projektpipeline deutlich auf etwa 400 Mio. EUR auszubauen. Hierzu haben im erheblichen Maße der Zugang des Mannheimer Großprojektes 'Postquadrat' (Projektvolumen: 170 Mio. EUR) sowie eines Wohnimmobilienprojektes in Wien (Projektvolumen: 23 Mio. EUR) beigetragen. Unserer Ansicht nach verfügt die EYEMAXX damit über eine umfangreiche Grundlage für eine Fortsetzung des zuletzt gezeigten Wachstumskurses. Auf dieser Basis rechnen wir unverändert mit einem sukzessiven Anstieg der Gesamtleistung (inkl. Beteiligungserträge) auf jährlich deutlich über 20,0 Mio. EUR und gehen gleichzeitig von einer hohen nachhaltigen auf die Gesamtleistung bezogenen EBIT-Marge in Höhe von ca. 60 % aus.

Auf Basis unveränderter Prognosen bestätigen wir unser bisheriges Kursziel von 13,00 EUR und erneuern, ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 11,30 EUR(XETRA; 17.02.16 Schlusskurs) das Rating KAUFEN.

Hinweis: Mit Vorlage der Geschäftszahlen (Veröffentlichung Geschäftsbericht 2015/2016: 28.02.2017) werden wir im Rahmen einer ausführlichen Researchstudie eine Aktualisierung unseres DCF-Bewertungsmodells vornehmen.

