Die Deutsche Bank hat Hapag-Lloyd von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28,60 auf 32,50 Euro angehoben. Die Fundamentaldaten in der europäischen Container-Schifffahrt verbesserten sich, schrieb Analyst Jose-Francisco Ruiz in einer Branchenstudie vom Montag. Er hob seine Annahmen für die Frachtraten 2017 um zwei Prozent an. Im Fall der Reederei Hapag-Lloyd dürfte allein eine Steigerung von einem Prozent schon einen Zuwachs von ungefähr 100 Millionen US-Dollar beim operativen Ergebnis (Ebit) bedeuten, schätzt der Experte. Das Chance-Risiko-Profil der Aktie sei nun besser./ajx/tav

