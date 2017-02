Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Aromen- und Duftstoffhersteller werde künftig über die Sparte Flavors & Nutrition separat berichten müssen, was an den Eckdaten nichts ändere, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer Studie vom Montag. Die Transparenz steige dadurch aber. Das vierte Quartal 2016 dürfte stark ausgefallen sein. Die Aktie sei zwar hoch, aber gleichzeitig angemessen bewertet./ajx/tav

AFA0014 2017-02-20/10:43

ISIN: DE000SYM9999